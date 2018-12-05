Известный американский актер и режиссер Шон Пенн в рамках подготовки документального фильма об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи провел съемки у здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как пишет «Анадолу», Шон Пен прибыл к зданию дипмиссии в сопровождении съемочной группы из 10 человек, в том числе и телохранителей.

Американский режиссер провел съемки у полицейского кордона у здания генконсульства, а затем снял резиденцию Генконсула Саудовской Аравии.

Работа над фильмом продолжается.

Minval.az