5 декабря состоялись «Двусторонние военные консультации» в расширенном составе между делегацией во главе с заместителем министра обороны по личному составу – начальником Главного управления по личному составу генерал-лейтенантом Керимом Велиевым и делегацией во главе с находящимся с визитом в Азербайджане советником заместителя министра обороны США госпожой Лаурой Купер.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе мероприятия состоялся всесторонний обмен мнениями по расширению азербайджано-американских военных отношений, безопасности, военному образованию, вкладе азербайджанского миротворческого контингента в небоевую миссию, проводимую в Афганистане и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Л.Купер особо отметила образцовую службу азербайджанских миротворцев в миссии «Решительная поддержка», проводимой в Афганистане.

Гости были всесторонне проинформированы о ситуации в регионе. Стороны отметили важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права.

Minval.az