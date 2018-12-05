Крупную партию зараженного хлопка, следовавшего из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Дербент» специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, сообщила пресс-служба ведомства.

В контейнерном вагоне, досмотренном в ходе карантинного фитосанитарного контроля была обнаружена партия хлопкового волокна общим весом более 51 тонны. Пробы растениеводческой продукции в ходе проведения лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИКР» показали присутствие карантинного вредного объекта «повилика полевая».

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений и учитывая существующую угрозу распространения вредного карантинного организма для сельскохозяйственной отрасли страны, принято решение о запрете ввоза зараженной партии хлопкового волокна на территорию страны.

Minval.az