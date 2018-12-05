Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Reuters.
Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Reuters.
Дата: 2018/12/05 14:32
Раздел: Мир
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