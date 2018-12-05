Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Reuters.

22 ноября дипломату, чье имя не называется, объявили, что ему необходимо покинуть территорию страны. В течение 48 часов он выполнил это требование.

Minval.az