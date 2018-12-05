Дочь эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн-Рашида аль-Мактума сбежала из страны, но была поймана, когда пересекала на яхте Индийский океан.

Речь идет о 32-летней Латифе, второй дочери эмира, который по совместительству является главой правительства Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), пишет английская газета «Гардиан».

По данным издания, бежать из страны принцессе помогли бывший офицер ВМС Франции Эрве Жобер и инструктор по капоэйре из Финляндии Тина Йахайнен. К побегу она готовилась на протяжении семи лет.

Друзья Латифы рассказывали, что принцесса постоянно жаловалась на жестокое обращение и унижение со стороны отца. «К женщине здесь относятся как к недочеловеку. А мой отец не может продолжать делать то, что он делал все это время с нами», — говорила она.

По данным издания, Латифа вместе с Тиной Йахайнен пересекли границу с Оманом, после чего женщины почти 40 километров проплыли в море на надувной лодке и гидроцикле, чтобы добраться до яхты, которая ждала их в нейтральных водах. Впрочем, буквально через несколько дней — в начале марта нынешнего года — беглецов поймали в 50 километрах от индийского побережья. Где теперь находится принцесса, неизвестно.

«Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что Латифа уже пыталась бежать из ОАЭ в возрасте 16 лет, но была остановлена на границе. После этого ее посадили в тюрьму на три года, где, по ее словам, избивали и пытали.

Первой из страны еще в 2000 году бежала старшая сестра Латифы, Шимса. Ей удалось добраться до Великобритании, где ее нашли и похитили прямо посреди улицы в Кембридже. По возвращении Шимсу поместили в стационар, где она жила под наблюдением врачей и охраны.

Хронология побега Латифы:

В 2011 году Латифа связалась с французским шпионом, который сумел сбежать из ОАЭ, попав в розыск местной полиции. Он скрылся из страны по морю и спрятался в Индии.

«Ты говоришь мне, что ты дочь правителя Дубая — это может быть ловушка, и мне нужно проверить, насколько это правда», — ответил он на её первое письмо;

«Я подвергаюсь жестокому обращению и угнетению на протяжении всей жизни. К женщинам здесь относятся как к недолюдям», — рассказала Латифа в одном из писем; Француз и принцесса переписывались до 2018 года и никогда не встречались. Параллельно Латифа сдружилась с женщиной-инструктором по капойэре из Финляндии: они вместе занимались боевыми искусствами и прыгали с парашютом;

24 февраля Латифа вместе со своим инструктором по капоэйре покинули Оман через море на надувной лодке и гидроцикле. На яхте в международных водах их подобрал французский шпион, который планировал отправиться с ними на Гоа;

По пути в Индию Латифа пыталась связаться с активистами и журналистами, но ей никто не отвечал. «Казалось, что никто не верит ей и не собирается отвечать — это выглядело отчаянно и грустно», — отметил французский шпион.

3 марта ей удалось передать часть информации корреспонденту из Индии;

4 марта в 80 километрах от Индии на лодку напали индийская береговая охрана и арабские спецслужбы. Они забрали Латифу, инструктора и шпиона обратно в Дубай;

По словам источников, их около двух недель держали в тюрьме и заставили записать обращения, оправдывающие действия правителя ОАЭ. Сама наследница, предположительно, до сих пор живёт под охраной;

«Это внутренняя проблема, которая превратилась в мыльную оперу и сложносочинённую схему с целью запятнать репутацию Дубая и шейха Мохаммеда», — прокомментировал обвинения источник в ОАЭ. Он добавил, что «Латифа находится с семьёй и у неё всё хорошо»;

Ни инструктор по капоэйре, ни французский шпион не общались с прессой. Журналисты выяснили, что их отпустили из Дубая с условием — они не расскажут о случившимся публично. Однако их родственники частично пересказали историю и подтвердили, что обоих помощников Латифы пытали и угрожали «найти даже в Финляндии».

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