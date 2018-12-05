6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможны туман, морось. Южный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью — 6-9, днем — 11-14 градусов, в Баку ночью — 7-9, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, ближе к ночи ожидается дождь. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью — 4-9, днем — 10-14 градусов тепла, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 4-8 градусов тепла.

Minval.az