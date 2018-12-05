Официальный Кабул согласен начать прямой диалог с радикальным движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий, готов обсуждать любые вопросы, в том числе возможное внесение поправок в конституцию страны.

Об этом заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана Ихсан Тахери.

«В предыдущие годы, при прежней администрации, мы выдвигали ряд условий: соблюдение положений Конституции, разоружение и другие. Такая позиция привела к тому, что переговоры о мире так и не начались. Сегодня же мы — правительство и Высший совет мира Афганистана — заявляем, что никаких предварительных условий для старта переговоров нет», — сказал Тахери.

По словам собеседника, какую бы повестку «Талибан» ни захотел обсудить за столом переговоров с властями, Высший совет мира «готов этому содействовать, делая так, чтобы она стала предметом обсуждения между сторонами». «Любой вопрос, от которого зависит будущее Афганистана, будет обсуждаться», — подчеркнул Тахери.

Он подчеркнул, что вопрос о внесении поправок в действующую конституцию Афганистана также может быть включен в повестку мирных переговоров между сторонами конфликта. «Они могут обсуждать его, и порядок внесения поправок в конституцию заложен в основном законе нашей страны. Поэтому, здесь нет никаких проблем», — сказал представитель ВСМ.

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