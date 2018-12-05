Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россия «на высоком уровне» вмешивается в президентские выборы на Украине.

«Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства (в выборы – ред.) в Украине… Как вы знаете, государственный департамент оказал большую практическую поддержку украинцам. Наше представительство там очень активно, мы также нацелены на большую помощь по повышению кибербезопасности Украины», — сказал он, передает РИА Новости.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, с украинской — глава МИД Павел Климкин.

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