Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку встретился с известным французским футболистом Робером Пиресом.

Как передает Репорт, встреча состоялась в Бакинском Экспо-центре, где проходит XXIV Азербайджанская международная выставка телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий «Bakutel-2018».

В 1998 году Р.Пирес стал чемпионом мира, а в 2000 году – чемпионом Европы.

Один из лидеров команды «Арсенал» Робер Пирес является также обладателем Кубка Англии и чемпионом этой страны. Согласно рейтингу FİFA 2000 года, он был признан одним из ста лучших футболистов мира. Он также является послом финала Евролиги, который пройдет в Баку в будущем году.

Отметим, что на выставке впервые представлен “RoboKeeper”, являющийся изобретением немецких ученых на основе ультрасовременных технологий. Он считается самым стремительным вратарем мира. Даже многие всемирно известные футбольные звезды не могут победить этого вратаря. Робер Пирес вручил Президенту Ильхаму Алиеву официальный мяч Евролиги.

Minval.az