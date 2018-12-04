Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщина 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вторую позицию заняла британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

На 23-е место в списке журнал поместил королеву Британии Елизавету II, а на 24-ое — дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-ом месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а 29-ом месте — лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-ом — премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-ом — глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Также 45-ое и 47-ое место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. На 62-ой строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-ой — супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-ой — глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ую строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека — 85-ое место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич — 91-ое место.

В прошлом А.Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.

Minval.az