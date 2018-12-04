Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает «Азериспорт», по его итогам «Нефтчи» оштрафован за матч 13-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Сабаха» на общую сумму в 16 400 манатов. Из этой суммы 16 000 составляет штраф за то, что спортивный директор «Нефтчи» Джейхун Султанов высказал оскорбительные выражения в адрес судей посредством СМИ. Он также дисквалифицирован на 10 матчей.

За удаления Турала Ахундова и Багали Дабо после двух желтых карточек «Нефтчи» оштрафован на 200 манатов за каждого. Аналогичному штрафу подвергся и «Сабах» за удаление Вандерсона после двух желтых. Все три игрока дисквалифицированы на 1 матч.

Вместе с тем, «Нефтчи» обязали покрыть расходы за ущерб, нанесенный болельщиками команды в гостевом секторе стадиона «Алинджа Арена». Сумма ущерба будет представлена со стороны «Сабаха».

Напомним, что после матча «Сабах» выступил с заявлением, где отметил, что на трибунах стадиона фанатами «Нефтчи» было сломано около 150-и сидений.

Minval.az