Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на будущий год. Как отмечается, они касаются в основном маловероятных, но недооценённых событий. При этом подчёркивается, что данные предсказания не являются официальным рыночным прогнозом Saxo.

В частности, в прогнозах говорится о том, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов. Это приведёт к росту цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, передает RT.

Также допускается возможность того, что произойдёт мощная солнечная вспышка, которая приведёт к хаосу и нанесёт урон в размере $2 трлн.

Согласно прогнозу, президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Среди предсказаний банка также есть возможное поглощение Tesla компанией Apple, которая решила выйти на автомобильный рынок.

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