Трогательным снимком о собачьей верности поделился пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт с подписью: «Миссия окончена», пишет CNN. Также оно появилось в «Инстаграме», посвящённом псу.

Фотография печального лабрадора, лежащего у гроба своего умершего хозяина, стала вирусной в Сети. Собаку зовут Салли, она была верным другом и помощником 94-летнего мужчины, после того как в начале года скончалась его жена Барбара.

Несмотря на то что вместе хозяин и служебный пёс провели всего несколько месяцев, собака тосковала так сильно, как могут только эти преданные животные. Но после погребения президента Салли снова отправится помогать ветеранам — в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Как бы грустно, по словам Джорджа Буша — младшего, ни было расставаться с псом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mission complete. Публикация от Sully H.W. Bush (@sullyhwbush) 2 Дек 2018 в 6:07 PST

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