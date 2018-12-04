Обнародовано время прихода в Азербайджан зимы в этом году.

Как сообщил Report замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, зима на территории страны наступит 22 декабря в 02:22:42.

По его словам, во время наступления зимы Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом: «Между углом падения солнечных лучей и осью вращения Земли возникает самый большой угол. Поэтому в этом сезоне наблюдаются холода».

Отметим, что в 2019 году весна в Азербайджане наступит 21 марта в 01.58 по бакинскому времени, лето – 21 июня в 19.54, осень – 23 сентября в 11.50, зима – 22 декабря в 08.19.

Minval.az