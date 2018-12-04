Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своем Twitter, что отправляется с визитом в Россию, где проведет «очень важную встречу» с Владимиром Путиным.

«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», – отметил Мадуро.

Лидер Венесуэлы подчеркнул важность встречи с президентом России.

«Завтра у нас будет очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным», − написал он.

#EnVivo 📹 | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 4, 2018

В конце ноября агентство Reuters сообщало, что глава «Роснефти» Игорь Сечин летал в Каракас и жаловался венесуэльскому руководству на задержку с поставками нефти. Сечин, по сведениям издания, провел встречу с руководителями венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и Мадуро. Глава «Роснефти», как отмечал Reuters, «упрекнул» венесуэльскую сторону в невыполнении обязательств перед Россией.

Агентство назвало поездку Сечина признаком роста напряженности в отношениях между Москвой и Каракасом.

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