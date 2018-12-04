Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, ведущих свои каналы на YouTube.

Первое место занял семилетний мальчик Райан, родители которого ведут канал Ryan Toys Review: там выкладываются ролики, в которых показана реакция Райана на покупку новых игрушек. На канал подписаны 17,3 миллиона человек, а доход Райана за последний год Forbes оценил в 22 миллиона долларов.

Второе место в рейтинге занял актер и автор пранков Джейк Пол, заработавший 21,5 миллиона, третье — авторы канала о спортивных трюках Dude Perfect (20 миллионов).

Авторы рейтинга отметили, что плата за агентов, менеджеров и адвокатов при подсчете доходов видеоблогеров не вычитается. Оценки прибыли основаны на данных ресурсов «Captiv8», «SocialBlade» и «Pollstar», а также на интервью с представителями отрасли.

Minval.az