Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях.

«Моя встреча лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!» — написал Д.Трамп в Twitter.

«Происходят очень хорошие вещи… Китай сможет сильно выиграть, в случае заключения сделка (в торговле)», — добавил президент США.

«У нас с председателем Си очень крепкие отношения. Мы с ним единственные, кто может добиться значительных положительных изменений — в торговле и за ее пределами — в отношениях между нашими народами», — отметил он, добавив, что совместное решение проблемы с КНДР — «это великое достижение для Китая и всех остальных».

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