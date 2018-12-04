Бывшая первая леди США Мишель Обама поддержала супругу принца Гарри и дала ей мудрые советы, как приспособиться к жизни, находясь в центре внимания, пишет ВВС.

«Как и я, Меган, вероятно, никогда не мечтала о таком повороте судьбы. Давление, которое она чувствует со всех сторон, иногда может ощущаться. Поэтому мой самый большой совет — это дать себе время и не торопиться делать что-либо», — поделилась Мишель Обама в интервью Good Housekeeping Magazine.

Также супруга 44-го президента США посоветовала Меган Маркл максимально использовать ее положение, чтобы совершать благие дела.

«Меган сможет максимизировать свое влияние на других и на свое личное счастье, если будет заниматься тем, что вызывает живой отклик в ее душе», — продолжила она.

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