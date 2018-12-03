Для павильона «Азербайджан» на ВДНХ в Москве воссоздадут две скульптуры.

Отсутствие работ «Чабан» и «Азербайджанка» обнаружилось во время реставрации. Теперь их сделают по авторским слепкам, хранящимся в фонде Национального музея искусств Азербайджана, сообщает «Комсомольская правда».

«Возможность копирования слепков специалисты обсудили с бакинскими экспертами. Силиконовые формы переправят в Москву для отливки скульптур и их установки на историческое место», — уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Все работы должны завершиться в 2019 году, тогда же и планируют открыть павильон.

Minval.az