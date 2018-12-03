3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков выразил признательность за приглашение принять участие в предстоящей в Баку XXIV Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий «Bakutel». Он проинформировал о проходящей параллельно данному мероприятию в Баку в рамках Регионального содружества в области связи встрече министров связи стран региона. Гость отметил, что эта встреча и выставка «Bakutel» внесут вклад в расширение международного сотрудничества. Подчеркнув также успешное сотрудничество между соответствующими министерствами России и Азербайджана, Константин Носков сказал, что почтовые службы двух стран уже эффективно взаимодействуют, и это создает возможность для отправки из Китая в Россию через Азербайджан большого объема товаров электронной торговли. Гость также сообщил о проведении переговоров о сотрудничестве между операторами мобильной связи Азербайджана и России.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова в предстоящей в Баку XXIV выставке «Bakutel», а также отметил значение заседания министров связи стран региона в рамках Регионального содружества в области связи с точки зрения расширения международного сотрудничества. Подчеркнув возрастающий международный интерес к традиционно проводимому в Баку мероприятию «Bakutel» и увеличению числа его участников, глава государства сказал, что данное мероприятие создает хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с достижениями в области телекоммуникаций и технологий и проведения обмена опытом.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, в том числе в сфере связи и массовых коммуникаций, и выражена уверенность в том, что визит министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесет вклад в укрепление наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области кибербезопасности, обмене опытом, перспективах реализации в будущем совместных проектов с соседними странами.