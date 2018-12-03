Аргентинец Диего Марадона снова в центре внимания. Главный тренер мексиканской команды «Дорадос» устроил разборки с болельщиками после поражения.

Оно стало определяющим для «Дорадос»: команда не смогла пробиться в Высшую лигу, передает life.ru. Разгневанные фанаты начали петь оскорбительные кричалки в адрес Марадоны, а тот не сдержался и бросился на них с кулаками.

Сотрудники охраны «Дорадоса» сумели удержать Марадону, и драки удалось избежать.

Ранее аргентинец отметился странным интервью, в котором выдал 10-секундное молчание вместо ответа на вопрос журналистов.

Maradona explotó por los cánticos contra él pic.twitter.com/QTk6MIOIzR — AS (@diarioas) 3 декабря 2018 г.

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