Саудовский диссидент Омар Абдулазиз, близкий к убитому журналисту Джамалу Хашукджи, подал в суд на израильского производителя софта NSO Group. Об этом пишет газета New York Times.

Абдулазиз рассказал, что власти Саудовской Аравии установили на его телефон программу Pegasus, которую разработала NSO Group. Этот шпионский софт позволяет прослушивать разговоры, читать сообщения, а также отслеживать историю браузера. По мнению Абдулазиза, так саудовские власти могли следить за Хашукджи.

Представители NSO Group заявили, что использовать их софт могут только госструктуры и только в целях борьбы с терроризмом и преступностью. В компании также отметили, что разрешение на продажу их программ дает правительство Израиля.

В начале ноября бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США сказал, что разведка Саудовской Аравии совершила хакерскую атаку против друга Хашукджи. По его словам, для этого они использовали софт от NSO Group.

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