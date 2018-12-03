На днях в Азербайджане распространилось видео, где мужчина, якобы застав жену с любовником, избил ее, побрил налысо и снял на камеру.

Как выяснилось, инцидент произошел в России еще три месяца назад. Семья долгое время проживала там. Сообщается, что видео было распространено не членами семьи.

В настоящее время потерпевшая проживает в Мингячевире.

По ее словам, в день, когда было снято это видео, она находилась дома. Ее супруг пришел, как всегда, подвыпившим. Он начал ее оскорблять и бить, а когда она ответила ему, то свекровь схватила ее за волосы и потащила в комнату:

«Она начала бить меня по голове. Я потеряла сознание, они раздели меня догола и стали фотографировать. Свекровь обрила меня налысо, а мой муж Гасанов Эльнур нанес мне удар ножом. На моем теле есть следы от сигарет. Я предоставила в прокуратуру соответствующие фотографии. Как вы видите на видео, я молчу, потому что я была не в себе, свекровь накачала меня лекарствами».

Женщина отметила, что не изменяла мужу, а тот человек, про которого он говорит, это мужчина, с которым она переписывалась до замужества. По ее словам, человек на фотографии – это ее двоюродный брат.

Также женщина сказала, что ребенка у нее выкрал муж и забрал в Россию. По ее словам, ее муж и свекор находятся в розыске.

Также она рассказала, что сама она 1994 года рождения, а замуж ее выдали в 19 лет в 2013 году. У ее мужа это был второй брак, от первого у него есть 12-летний сын. Она отметила, что бывшая жена ее мужа поддерживает ее.

Также героиня видеозаписи рассказала, что ее муж всегда гулял и обманывал ее, а когда она ушла от него и вернулась в Мингячевир, то к ней пришла его мать, извинилась и попросила вернуться. После того, как женщина вернулась, с ней произошел этот инцидент.

Также она отметила, что ее малолетнюю дочь настраивают против нее.

Minval.az