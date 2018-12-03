В Бельгии на 93-м году жизни скончался самый богатый человек страны Альберт Фрер.

Как передает «Лайф», об этом журналистам сообщили в его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

— GBL с грустью сообщает о кончине Альберта Фрера. На протяжении более чем трёх десятилетий под его руководством компания стала одним из крупнейших холдингов Европы, — говорится в заявлении.

Журнал Forbes оценивал состояние Фрера в $5,8 млрд, называя его бизнесменом Европы последней четверти ХХ века. Аналитики считают, что именно благодаря его действиям Бельгия сумела стать почётным членом мирового бизнес-сообщества.

Разбогател Фрер ещё в 1970-е. Тогда он сумел продать государству свои активы в сталелитейной отрасли. До 2015 года он был руководителем GBL. Помимо этого, ему принадлежали доли в таких компаниях, как нефтедобывающая Total, производитель цемента LafargeHolcim, изготовитель дорогой одежды Burbery и алкогольный гигант Pernod Ricard.

Кроме этого, он был совладельцем замка Chateau Cheval Blanc — винного завода около Бордо.

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