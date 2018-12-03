В 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось количество граждан Азербайджана, получивших убежище во Франции.

Как сообщили в ответ на запрос Report в МИД Франции, в 2017 году в этой стране предоставили убежище 116 гражданам Азербайджана, в 2016 году – 166.

Общее количество граждан Азербайджана, попросивших убежище во Франции, в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году 261 гражданин Азербайджана обратился для получения убежища во Франции, в 2017 год – 335. Так, в 2016 году убежище предоставили 63,6% обратившихся, в 2017 году – 34,6%.

В количестве азербайджанцев, по другим причинам (образование, брак, в связи с болезнью) впервые получивших временный вид на жительство, есть небольшое изменение. Количество азербайджанцев, впервые получивших временный вид на жительство во Франции в 2016 году составил 358, 2017 году — 333.

Minval.az