Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил о попытках Москвы повлиять на итоги недавних выборов в конгресс. По утверждению министра, накануне голосования российская сторона пыталась вмешаться в электоральные процессы.

Как пояснил глава Пентагона, он не знает, возросла ли угроза со стороны России, но уверен, что отношения между странами ухудшились за последние два года, в частности из-за того, что действия Москвы противоречат вводящим в заблуждение заявлениям российской стороны. По словам главы американского оборонного ведомства, Кремль «мутит воду с нашими выборами».

Промежуточные выборы состоялись в США 6 ноября, по итогам голосования были избраны 35 членов сената из 100, а также все члены палаты представителей (435 человек).

Кроме того, состоялись выборы 39 губернаторов штатов и территорий, а также выборы в законодательные собрания ряда регионов.

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