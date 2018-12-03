Убитый в дипмиссии саудовский журналист Джамаль Хашукджи до своей смерти опасался мести со стороны властей Саудовской Аравии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на переписку в мессенджере WhatsApp между журналистом и живущим в канадском Монреале выходцем из Саудовской Аравии Омаром Абдель Азизом.

Азиз предоставил телеканалу переписку с Хашукджи. В ней журналист называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда зверем и сравнивал его с Пакманом.

«Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет. Я не удивлюсь, если репрессии коснутся даже тех, кто выступает в его поддержку», — писал Хашукджи.

Отмечается, что позднее в переписке Хашукджи и Азиз посчитали, что их переписка могла быть перехвачена властями Саудовской Аравии.

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