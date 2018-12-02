Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала France 3 предложила решение проблемы манифестаций против повышения цен на топливо в стране.

По её словам, для урегулирования проходящих в стране протестов необходимо распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), а также провести досрочные выборы.

«Я считаю, что необходимо обеспечить пропорциональность и распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы», — цитирует политика L’express.

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