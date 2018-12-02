Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передают немецкие СМИ.

Отмечается, что организаторы конференции подобрали 13 разных видов закусок, среди которых были блюда вегетерианской и халяльной кухни, а также мясо и рыба.

Ведомство принесло свои извинения после того, как присутствовавший на конференции журналист немецкого телеканала призвал министерство «проявить уважение» по отношению к мусульманам, которые не употребляют в пищу свинину, передает Der Tagesspiegel.

Minval.az