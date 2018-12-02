Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Буэнос-Айресе согласовали дальнейшие шаги по реализации договорённостей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» (ВГТРК) министр рассказал, что в ходе этой встречи была подтверждена договоренность по Идлибу.

«Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали», — заявил С.Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что на встрече было отмечено, что, «несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу».

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