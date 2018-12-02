Израильская полиция задержала утром в воскресенье, 2 декабря, 40 врачей, стажеров и фармацевтов, получивших дипломы об окончании учебы в медицинских и фармакологических вузах Армении. Следствие считает, что дипломы фиктивны, так как подозреваемые получили их, не завершив полный срок обучения. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на издание «Вести. Израиль по-русски».

Согласно результатам расследования, подозреваемые представили министерству здравоохранения Израиля фиктивные дипломы и на этом основании получили разрешение на работу в медицинских учреждениях.

Все задержанные — граждане Израиля, представители арабского сектора (израильские арабы). Один из подозреваемых был задержан прямо во время дежурства в ашкелонской больнице «Барзилай».

Операция по выявлению мошенников получила название «Лицензия убивать». Полиция считает, что подозреваемые сознательно вводили в заблуждение израильский минздрав, предоставляя ему фиктивные дипломы, полученные мошенническим путем.

Некоторым обладателям фальшивых дипломов удалось пройти экзамен для врачей — выпускников зарубежных вузов, который проводится для получения лицензии на работу в Израиле.

В рамках расследования было установлено, что подозреваемые учились в различных медвузах за границей. Те, кто по итогам обучения не получил диплома, обращались к посреднику («махеру»), который в прошлом сам не сумел завершить образования в медвузе, но в итоге «сделал» себе диплом.

Этот посредник сводил «неудачников» с представителями медвузов Армении, среди которых называются университет Айбусак, университет святой Терезы и университет традиционной медицины. Там, вероятно, за соответствующее вознаграждение выписывали дипломы и спустя короткое время высылали их адресатам.

Мошенники работали в различных медицинских учреждениях, включая такие крупные больницы, как «Барзилай», «Каплан», «Асаф ха-рофе». Там они занимали должности врачей или стажеров. Некоторые трудились в других государственных учреждениях в области здравоохранения.

Полицейское расследование было начато на основании обращения из министерства здравоохранения, которое, получив анонимную жалобу, попросило правоохранительные органы ее проверить.

Тайное расследование, порученное полицейским Северного округа, продолжалось длительное время. Собрав все необходимые улики, ранним утром 2 декабря полиция начала масштабную операцию по задержанию всех подозреваемых в разных городах Израиля — от юга до севера.

Один из подозреваемых – житель поселка Арара в возрасте за 30 лет – занимал должность врача в ашкелонской больнице «Барзилай». Он был задержан прямо во время дежурства.

При аресте другого подозреваемого, работавшего семейным врачом, его отец попытался скрыться с двумя единицами оружия – автоматом Калашникова и автоматом «Карл-Густав» (Карло).

Еще один подозреваемый, представлявшийся зубным врачом и имевший собственную клинику, отбывал в прошлом тюремное заключение за преступления против безопасности.

Полиция намерена просить суд о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.

Министерство здравоохранения обещает оказывать полиции содействие в расследовании. Одновременно, как отметили в ведомстве, проводятся проверки для выявления мошенников.

Предыстория скандала и реакция Армении

В мае 2017 года появились сообщения, что сотни израильтян, завершивших обучение в медицинских вузах Армении, не могут начать работу в Израиле. Несмотря на нехватку медперсонала, минздрав задерживает проведение сертификационных экзаменов для этих специалистов. Причина — подозрение «на низкое качество преподавания» в армянских мединститутах.

В тот период министерство здравоохранения Израиля обнародовало уведомление, что процедура сертификации выпускников мединститутов Армении может занять немало времени. Параллельно молодым людям, которые планируют начать обучение в вузах этой страны, было предложено пересмотреть свое решение, так как полученный диплом может быть не признан в Израиле.

Сертификационные экзамены для медиков проводятся два раза в год. Не допущенные к ним теряют как минимум полгода. Выпускники армянских мединститутов выражали возмущение решением министерства здравоохранения, утверждая, что когда они направлялись на учебу, минздрав признавал эти учебные заведения.

В министерстве здравоохранения в ответ заявили, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Помимо этого в ведомстве отметили, что «поступает все больше и больше доказательств того, что учебные планы в различных мединститутах Армении фиктивны, а дипломы, выданные в этих учреждениях, таким образом, тоже фиктивны».

В минздраве также добавили, что по этому вопросу была подана жалоба в израильскую полицию и дело находится в стадии расследования.

После публикации этой информации в министерстве образования Армении согласились начать проверку («учитывая большой общественный резонанс»), однако подчеркнули, что «подобного рода публикации бросают тень не только на систему образования Армении, но и на международный имидж всего государства».

В свою очередь ректор Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ, бывший ЕрМИ) Армен Мурадян пояснил, что его учебное заведение не имеет никакого отношения к скандалу. Он даже представил документы, подтверждающие, как студенты из Израиля (а их очень немного) проходили подготовку и практику.

Ректор дал понять, что речь может идти о частных и недобросовестных вузах, которые бросают тень на высокую репутацию выпускников ЕГМУ, успешно работающих во многих странах мира, в том числе и в Израиле. Кроме того, как было сказано, в Армении только государственный медицинский университет имеет институциональную аккредитацию со стороны Национального центра качества специализированного образования.

Вопрос о липовых дипломах обсуждался и в парламенте Армении. Депутат Марина Маргарян призвала вести более жесткую политику в подобных вопросах и даже закрыть эти учебные заведения, так как подобные разоблачения в первую очередь больно бьют по имиджу страны. Как она указала, в маленькой республике сегодня действуют 5-6 медицинских вузов, которые, по сути, не имеют необходимых ресурсов для организации учебного процесса.

Добавим, что университет имени святой Терезы и университет традиционной медицины готовят стоматологов. У этих вузов нет интернет-сайтов.

Minval.az