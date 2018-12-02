В ирландском Дублине прошла жеребьевка квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
По итогам жеребьевки соперниками сборной Азербайджана по группе Е стали сборные Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.
Остальные группы выглядят следующим образом:
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.
Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 г. Матчи состоятся в 12 городах Азербайджана, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерланд, России, Румынии и Шотландии.
На Бакинском олимпийском стадионе состоятся 3 матча групповой стадии и одна игра 1/4 финала.
Финал первенства состоится в Лондоне.