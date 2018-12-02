В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 г. Матчи состоятся в 12 городах Азербайджана, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерланд, России, Румынии и Шотландии.

На Бакинском олимпийском стадионе состоятся 3 матча групповой стадии и одна игра 1/4 финала.

Финал первенства состоится в Лондоне.