Сегодня в Москве завершается Кубок АЛРОСА по вольной борьбе.

Как сообщает «Азериспорт», во второй день турнира проводились схватки последнего тура по вольной борьбе. Сборная Азербайджана встречалась с командой России и проиграла со счетом 2:4.

Напомним, что вчера сборная Азербайджана уступила Ирану (1:5), потом одолела Грузию (4:2) и проиграла Узбекистану (3:3).

В состав сборной Азербайджана вошли Ислам Базарганов (57 кг), Анварбек Далгатов (65 кг), Гаджимурад Омаров (74 кг), Кянан Алиев (86 кг), Роман Бекиров (97 кг) и Рахид Гамидли (125 кг).

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