Полиция Израиля порекомендовала предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре обвинение в коррупции, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, данное предложение связано с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании.

В ответ Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы. Об этом он написал в Twitter.

По словам Нетаньяху, его не удивляют рекомендации полиции, так как о них было известно еще до публикации. Рекомендации полиции не имеют юридической силы и совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей, отметил израильский премьер. «Я уверен, что компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению», — написал он.

Minval.az