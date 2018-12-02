Российский лидер скептически отозвался о фильме «Хантер Киллер». На пресс-конференции, которая была посвящена итогам саммита G20, журналисты попросили главу государства поделиться мнением об американском боевике.

Журналист рассказал Путину о том, что посмотрел этот фильм, а глава государства, в свою очередь, попросил рассказать ему сюжет киноленты.

Корреспондент начал пересказывать сюжет, в котором президента России захватывают в заложники на заполярной военной базе, а потом его спасает командир американской атомной подлодки. Путин уточнил: «На нашу базу?»

— Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу? — спросил он (цитата по «Лайфу»).

— Плохой фильм, — сказал Путин и, махнув руками, под смех журналистов ушёл с пресс-конференции.

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