Запись убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле длится семь с половиной минут. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

— Мы расцениваем случившееся как подлое убийство. Есть доказательства, что его убили, есть семиминутная аудиозапись, мы поделились ею с миром. Турция передала её США, Саудовской Аравии, Англии — всем, кто захотел, мы отдали, — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Турецкий лидер отметил, что раскрытие убийства Хашукджи также будет в интересах королевской семьи Саудовской Аравии, и добавил, что Турция настаивает на выдаче виновных в преступлении.

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