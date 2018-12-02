Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили «на полях» саммита G20 нефтяную сферу, однако конкретных решений, в том числе по сокращению добычи в 2019 году, не было, заявил РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы нефтяную тему обсуждали», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о сокращении добычи нефти на следующий год.

«Договорились продолжить контакты по линии Минэнерго», — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос, было ли принято решение.

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