Встреча президентов Турции Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа прошла «на полях» саммита «большой двадцатки» в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает в субботу агентство Anadolu.

Отмечается, что встреча лидеров Турции и США в выставочном центре Costa Salguero прошла за закрытыми дверями и продолжалась 50 минут.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Трампом реализацию дорожной карты Турции и США по сирийскому Манбиджу, а также инцидент в Керченском проливе.

Перед переговорами с Трампом Эрдоган провел в Буэнос-Айресе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты провели оперативную «сверку часов» по двусторонним отношениям.

Minval.az