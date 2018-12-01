Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина», — говорится в заявлении Сандерс.

В четверг Трамп в своем Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе.

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