Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи «двадцатки».

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», — сказал он.

«Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата», — добавил Макри.

Агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщало, что существующие разногласия по важным темам, таким как торговля, защита климата и миграция, «пришлось спрятать [в тексте заявления] за компромиссными формулами».

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