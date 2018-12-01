Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять, и назвал Анкару надежным для Москвы партнером, передает РИА Новости.

«Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению», — обратился Путин к своему турецкому коллеге в ходе встреча «на полях» саммита G20.

Он напомнил, что ранее во время визита в Стамбул принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», — отметил президент РФ.

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