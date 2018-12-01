Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифа ибн Зайда Аль Нахайяна.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, и эмира Дубая шейха Мухаммада ибн Рашида Аль Мактума.

«Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния», — говорится в поздравлении главы государства, передает Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил наследного принца Эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада ибн Зайда Аль Нахайяна.

«Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов, передаю Вам наилучшие пожелания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az