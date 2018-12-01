Телекомпании Fox и National Geographic начали проверки обвинений в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутых в адрес астрофизика Нила Деграсса Тайсона, популяризатора науки и ведущего программы «Космос».

Статья о домогательствах была опубликована 29 ноября на сайте Patheos. В ней бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон заявила, что была вынуждена уволиться из-за сексуальных поползновений с его стороны, а профессор Бакнеллского университета доктор Кейтлин Аллерс рассказала о неподобающих прикосновениях со стороны Тайсона в 2009 году на вечеринке Американского астрономического общества.

Годом ранее тот же сайт сообщил, что Тайсона обвиняет в изнасиловании музыкант Тчийя Амет, которая училась с ним вместе.

«Кредо „Космоса“ — следовать за доказательствами, куда бы они ни вели», — сказано в заявлении Fox и National Geographic. Сам телеведущий обвинения в свой адрес не прокомментировал.

Minval.az