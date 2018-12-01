Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.

«Думаю, что будет правильным провести еще один саммит», — заявил он, передает interfax.ru.

Эрдоган также предложил обсудить его возможный формат. Турецкий лидер отметил недавний саммит по Идлибу, состоявшийся в Стамбуле, в котором приняли участие Россия, Турция, Франция, ФРГ. «И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы», — сказал он.

Встреча президентов России и Турции состоялась на полях саммита G20 в столице Аргентины.

Minval.az