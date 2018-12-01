«Становление» — автобиографическая книга бывшей первой леди Мишель Обамы – возглавила рейтинги бестселлеров, разойдясь в США тиражом в 1,4 млн копий. Об этом сообщило издательство Penguin Random House со ссылкой на данные компании NPD.

По данным издательства, на сегодняшний день в США и Канаде продано уже более 2 млн копий мемуаров Мишель Обамы. Книга вторую неделю возглавляет списки бестселлеров газеты New York Times. Кроме того, она занимает первое место в книжных рейтингах изданий USA Today и Publishers Weekly.

Отмечается, что «Становление» имеет определенную популярность и за пределами США, в частности, заняла первую позицию в рейтинге произведений нон-фикшн для взрослых читателей в Великобритании.

«Становление» Мишель Обамы повествует о ее детстве и юности, а также годах, когда она была первой леди США (2009-2017). Еще до выхода мемуаров ряд изданий опубликовали из них отрывки, довольно интригующие с точки зрения современной американской политической конъюнктуры. Например, в одной из глав своей книги супруга экс-президента рассказала, чего никогда не сможет простить нынешнему лидеру США Дональду Трампу.

Известно, что Мишель Обама, и ее муж, 44-й президент США Барак Обама, имеют соглашения о написании мемуаров с авансом в $60 млн.

Minval.az