Согласно секретному докладу ЦРУ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман тесно общался с исполнителями убийства журналиста Джамаля Хашукджи в момент совершения преступления. По данным разведки, он отправил им по крайней мере 11 сообщений.

По информации ЦРУ, о которой сообщает Wall Street Journal, принц адресовал своему ближайшему советнику Сауду аль-Кахтани электронные сообщения непосредственно в часы до и после смерти журналиста. Именно Кахтани руководил командой из 15 человек, которая и убила Хашукджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако содержание этих сообщений неизвестно, передает news.ru.

Ранее News.ru писал о том, что ЦРУ имеет в распоряжении запись телефонного разговора, во время которого саудовский наследный принц лично требовал «как можно скорее заставить молчать» журналиста.

Сотрудник СМИ пропал 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии прокуратуры Турции, Хашукджи задушили и расчленили, после чего уничтожили останки. Газета The Washington Post, в которой последнее время он вёл колонки, отмечала, что тело могли растворить в кислоте.

Minval.az