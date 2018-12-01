На Площади фонтанов состоялось открытие благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце», организованной «Nargis Fund».

Ярмарка продлится с 1-го декабря до 6 января, сообщает Report.

Мероприятие организовано компанией «Amapola Exclusive Events». С 25 октября компания вовлечена в этот удивительный проект, приняв участие в разработке новогодних декораций ярмарки, проведя масштабную работу в организации церемоний открытия и закрытия.

В проведении ярмарки на высоком уровне «Nargis Fund» окажут содействие ОАО «Азеришыг», ООО «Бакы Абадлыг Хидмети», «Pasha Security», а также главные спонсоры «Boutique One», «Azercell», «Şamaxı Palace», «Azərbaycan çayı», «Berg», «Balkhoorma», «Zeytun bağları», «Muğanbank» и «Coca-cola». Концепция шестой по счету благотворительной ярмарки будет более запоминающейся.

По традиции, средства, собранные в ходе благотворительной ярмарки, будут направлены на лечение детей, страдающих различными недугами, а также на их операции. Главных гостей мероприятия – воспитанников детских домов ждет море развлечений, интересная программа и подарки спонсоров.

На Площади фонтанов установлены 47 домиков, где каждый может приобрести новогодние подарки, сувениры, книги, одежду и пр., а также отведать в теплых и уютных кафе вкусные блюда, чай, кофе, горячие и прохладительные напитки.

Отметим, что «Nargis Fund» был учрежден в 2012 году главным редактором журнала «Nargis» Ульвией Махмудовой. Фонд приступил к активной деятельности в 2013 году. В том же году была учреждена благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце», проведение которой в Баку стало доброй традицией. Подробную информацию о деятельности фонда и ежедневные новости о благотворительной ярмарке «Холодные руки, горячее сердце» можно почерпнуть на сайте nargisfund.com и официальных ресурсах в социальных сетях.