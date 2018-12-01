Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному диалогу «только по темам, которые представляют взаимный интерес». Об этом говорится в проекте доклада ЕП по отношениям с Москвой.

«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы», — говорится в документе, передает life.ru.

В докладе уточняется, что Россия и Евросоюз тем не менее «останутся ключевыми партнёрами в обозримом будущем». Однако, по мнению европейских законодателей, сотрудничество с Москвой должно продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для гарантии безопасности и мирного европейского порядка.

Также в докладе говорится о том, что «проект «Северный поток — 2″ повышает зависимость ЕС от российского природного газа и угрожает единому энергорынку Евросоюза».

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