В Нигерии во время полицейской операции, направленной на подавление преступности в штате Замфара, убиты более 100 человек. Об этом сообщает агентство AFP в субботу, 1 декабря, со ссылкой на полицию, все убитые были бандитами.

Операция была направлена для преодоления всплеска преступности в северо-западном штате Замфара, который характеризовался похищением людей и вымогательством выкупов.

«Совместная оперативная группа отразила нападения из засады вооруженных бандитов в Маганг-Форе, что в штате Замфара, в результате атаки погибли 104 бандита. Да, именно 104 бандит,, а не гражданские, вооруженные бандиты, которые терроризировали и убивали невинных людей», — заявил полицейский Джимош Мосистих.

Отмечается, что в начале месяца в Замфару прибыли более тысячи полицейский для патрулирования. По данным полиции, с того времени 85 человек были задержаны по подозрению в похищении людей.

Minval.az