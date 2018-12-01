Французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестного движения «жёлтых жилетов» в Париже, сообщает телеканал LCI со ссылкой на активистов. Отмечается, что столкновения протестующих с полицией произошли около Триумфальной арки.

Reuters сообщает, что французские власти мобилизовали тысячи дополнительных полицейских в Париже в связи с третьей масштабной демонстрацией.

«Мы обеспокоены тем, что небольшие группы, которые не являются «желтыми жилетами», проникнут на демонстрацию в целях борьбы с силами безопасности и бросят вызов власти государства», — сказал Денис Якоб, генеральный секретарь полицейского союза.

Чиновники заявили, что они выведут на улицы 5000 полицейских и жандармов в Париже, по сравнению с 3000 в прошлую субботу. Еще 5000 будут развернуты по всей стране не других акциях протеста.

Движение «жёлтых жилетов» провело несколько массовых акций протеста против повышения цен на топливо. 24 ноября в демонстрациях приняли участие 23 тыс. человек, из них 8 тыс. — в Париже.

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